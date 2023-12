Genoa-Inter, Bisseck mette in crisi Inzaghi. Rientrano tre certezze – Sky

Bisseck sembra non volersi fermare più: Inzaghi riflette sulla sua titolarità in Genoa-Inter. Di seguito le altre probabili scelte dell’allenatore nerazzurro per la sfida di domani sera.

PROBABILE FORMAZIONE – Probabilmente la crisi di Simone Inzaghi prima di Genoa-Inter è più che piacevole. Perché il dubbio amletico dell’allenatore nerazzurro riguarda il difensore di destra che vestirà la maglia da titolare. Potrebbe essere ancora Yann Aurel Bisseck a partire dal 1′, come fatto a Lecce, ma non è escluso che torni a trovare spazio Benjamin Pavard, di nuovo disponibile dopo l’infortunio e già con qualche minuto nelle gambe. Per il resto, la formazione nerazzurro di Genoa-Inter non dovrebbe presentare sorprese: gli undici saranno gli stessi dell’ultima sfida di campionato. In panchina, però, ci sarà di nuovo Denzel Dumfries, tornato dopo uno stop di quasi trenta giorni. Anche Davide Frattesi e Stefan De Vrij, nel corso della settimana non al top, sono a disposizione di Inzaghi. Di seguito il punto su quella che molto probabilmente sarà la formazione titolare nerazzurra secondo Sky Sport 24.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.