Buchanan, l’Inter dista solo pochi milioni: il divario col Bruges – Sky

Continua il dialogo fra l’Inter e il Bruges per la trattativa legata al trasferimento di Tajon Buchanan. Sky Sport 24 informa sulle cifre che tengono distanti le parti, anche se di poco.

DISTANZA – Il Bruges non è uno dei club più semplici coi quali contrattare sul mercato. E l’Inter, per provare a portare a Milano Tajon Buchanan, deve vedersela proprio coi belgi. Secondo l’aggiornamento di Sky Sport 24, la distanza fra le parti non è ampia ma c’è ancora. Il Bruges chiede 10 milioni di euro per lasciar partire l’esterno canadese, l’Inter ne offre tre-quattro in meno per ottenerlo. Dunque, manca ancora l’accordo totale fra i due club. Il fatto che Buchanan non si stato convocare nelle ultime sfide lascia bene sperare e conferma il fatto che la trattativa con l’Inter è in corso. Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’operazione di mercato, che per l’Inter rappresenta un investimento importante anche per il futuro.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli