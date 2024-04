Frattesi, titolare a sorpresa in Inter-Cagliari? Il motivo prescinde Udine!

Inter-Cagliari potrebbe portare una nuova chance dal 1′ per Davide Frattesi. Il motivo prescinde dall’incisività dimostrata ad Udine però.

CHANCE – È ormai chiaro, arrivati quasi al tramonto della stagione 2023/2024 dell’Inter, che leggere il nome di Davide Frattesi nella lista degli undici titolari scelti da Simone Inzaghi è quasi impossibile. Il centrocampista italiano, arrivato in estate dal Sassuolo, con indosso la maglia nerazzurra ha disputato dal 1′ in Serie A solo tre gare, tutte lontane da San Siro. La prima in trasferta contro l’Empoli, la seconda a Firenze, e la terza a Lecce. Solo nell’ultima, quella vinta contro i salentini il 25 febbraio, Frattesi è riuscito ad incidere, mettendo a segno il gol del 2-0 che ha aperto la strada, poi, al 4-0 finale dei nerazzurri.

NUMERI – I numeri, effettivamente, parlano chiaro: il numero sedici dell’Inter è molto più letale quando Inzaghi decide di pescarlo dalla panchina ed inserirlo a gara in corso. Questo, forse, il motivo per cui l’allenatore nerazzurro è molto più propenso a schierarlo nel secondo tempo. Insieme, ovviamente, all’altro motivo, che porta il nome dell’irrinunciabile Henrik Mkhitaryan.

Frattesi, chance dal 1′ in Inter-Cagliari?

DECISIONE – Pensando a Inter-Cagliari, però, forse la musica potrebbe cambiare. Non tanto perché Davide Frattesi è reduce da un gol dal peso non indifferente, segnato a due minuti dalla fine del match contro l’Udinese e che ha regalato tre punti preziosissimi ai nerazzurri. Quanto perché proprio l’inamovibile Mkhitaryan, anch’esso distintosi ad Udine con un recupero incredibile dalle parti di Sommer, rischia molto in Inter-Cagliari. L’armeno, infatti, è diffidato e un eventuale cartellino giallo preso contro gli uomini di Ranieri gli costerebbe l’assenza nella gara successiva. Che non è proprio una qualunque, visto che si tratta del derby contro il Milan. Inzaghi, dunque, potrebbe anche decidere – a sorpresa – di far accomodare in panchina Mkhitaryan, lasciando il posto da titolare proprio a Frattesi.