Wan-Bissaka nome nuovo per l’Inter? Un ostacolo a prescindere

Aaron Wan-Bissaka è un nome nuovo per la fascia destra dell’Inter. Tuttavia c’è un ostacolo al possibile trasferimento del laterale in forza al Manchester United.

NOME NUOVO – Denzel Dumfries e l’Inter continuano a non trovare un accordo per il rinnovo. Pertanto non è da escludere una cessione in estate, che porterebbe anche liquidità nelle casse del club. I nerazzurri si sono già tutelati ingaggiando Tajon Buchanan, ancora in rodaggio sotto la guida di Simone Inzaghi. Tuttavia, guardando alla fitta agenda della prossima stagione, è necessario potenziare la rosa. E uno dei nomi nuovi sul taccuino dell’Inter è quello di Aaron Wan-Bissaka, terzino destro classe 1997 del Manchester United. Che presenta però un aspetto che mal si sposa con le esigenze nerazzurre.

COSTI DA MONITORARE – Dal punto di vista del cartellino, l’acquisto di Wan-Bissaka potrebbe avere un esborso tutto sommato contenuto. Nonostante il laterale inglese sia stato acquistato nel 2019 per 55 milioni dal Crystal Palace, oggi il suo valore nel bilancio del Manchester United è prossimo all’esaurimento. Questo sia per le prestazioni non esaltanti delle ultime stagioni, sia perché il suo contratto coi Red Devils scade a giugno 2025. Contratto che però prevede un ingaggio stagionale di 3 milioni di euro netti (fonte: capology). Uno stipendio già maggiore di quello di Dumfries (ne guadagna 2,5 a stagione), che però garantisce un livello di prestazioni ben superiore. L’Inter dovrà quindi fare valutazioni molto attente sul profilo di Wan-Bissaka, che viene oltretutto da 21 partite saltate in stagione per infortunio.