Fiorentina-Inter, pagelle: Lautaro Martinez 8! C’è un ‘flop’ − CdS

Fiorentina-Inter si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri per 1-2. La Coppa Italia resta dunque a Milano. Decisivo Lautaro Martinez. Le pagelle della partita

PAGELLE − Lautaro Martinez ha guidato l’Inter verso la vittoria della Coppa Italia. Doppietta da urlo a ribaltare una grande Fiorentina e consegnare ai nerazzurri la nona Coppa Italia della propria storia. Per lui voto 8. Il ‘peggiore’ è un 6: ovvero Federico Dimarco. Distratto sul gol della Viola, va in black-out per diversi minuti ma poi si riprende come tutta l’Inter. Carrellata di 6,5: Handanovic, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu e Gosens. Top Barella che si prende un 7. Sufficienza infine per Darmian, Acerbi, Bastoni, Dzeko e Lukaku. Inzaghi re di coppa chiude con un 7 in pagella.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna