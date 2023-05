Lautaro Martinez, è l’anno del Toro! Segna e trascina: record − CdS

Stagione da incorniciare per Lautaro Martinez. Il Toro ha schiantato la Fiorentina nella finale di Coppa Italia dando all’Inter la possibilità di vincere il trofeo per la nona volta. Numeri pazzeschi

ORO − Lautaro Martinez logora chi non ce l’ha. Il Toro ha deciso un’altra finale, quella di Coppa Italia contro la Fiorentina. I nerazzurri si sono aggrappati al loro giocatore migliore e più importante per conquistare il nono sigillo della propria storia. Il Toro ha ribaltato la Viola dell’amico Nico Gonzalez. Sono 101 i gol con la maglia dell’Inter, ne mancano 5 per entrare nella top-ten e raggiungere Aebi. Ci riuscirà. Ieri sera due gol da urlo, uno più bello dell’altro: nel primo detta il passaggio a Brozovic, nel secondo, da rapace d’area, sfonda la porta di Terracciano con una delle sue girate volanti. In stagione, sono 27 le reti dell’argentino: è ufficialmente la sua miglior annata da goleador. Mancano ora 3 partite per arricchirla. E manca soprattutto la Partita. Il 10 giugno a Istanbul sfida Haaland per lo scettro di bomber d’Europa.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno