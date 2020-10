Faggiano: “Genoa-Inter proibitiva! Conte? Nemico per novanta minuti”

Genoa-Inter già sabato pomeriggio alle 18, il Direttore Sportivo rossoblù, Daniele Faggiano, su “TuttoMercatoWeb” ha parlato del momento sanitario delicato in Serie A e in particolare delle due squadre.

GENOA-INTER – In vista di Genoa-Inter, il Direttore Sportivo Daniele Faggiano su TMW ha detto la sua riguardo il momento delicato per entrambe le squadre, e l’amico Antonio Conte: «Devo pensare al Genoa. Dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa perdere la tenuta fisica. La partita contro l’Inter è abbastanza proibitiva, siamo corti di fiato. Ma proveremo a fare del nostro meglio. Conte? L’amicizia c’è sempre, però per novanta minuti saremo avversari. Se dovesse continuare questo maledetto COVID dovremmo rivedere anche le regole. Però nei tempi. Non durante il campionato».

LE LISTE – Non solo Genoa-Inter, Faggiano poi ha concluso parlando della possibilità di allungare le liste in Serie A: «Abbiamo qualche giocatore fuori lista. Ma se ne mancano diciotto due posti in più cambiano poco. Durante il mercato qualche 98 99 ho preferito tenerlo almeno per gli allenamenti proprio per ovviare al rischio che stavamo correndo».