Eustaquio avvisa l’Inter: «Porto forte e rispettato, voglio che vinca!»

Stephen Eustaquio sarà avversario dell’Inter martedì sera a Porto. Il centrocampista candese, uomo di Conceicao, avvisa i nerazzurri. I lusitani vogliono andare avanti. Le sue parole ai microfoni dell’Uefa

AMBIZIONE − Eustaquio a due giorni dalla sfida contro l’Inter dimostra tutta la sua ambizione: «Quello che voglio è arrivare il più lontano possibile e, alla fine, voglio che il Porto vinca. È il club più importante del Portogallo, ha molta storia ed è rispettato in Europa e nel mondo. Sono molto felice di essere qui e sono qui per vincere. Quando ero un ragazzino ho sempre voluto giocare per l’FC Porto e giocare in Champions League. È un sogno che si avvera».