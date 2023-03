FOTO – Alborghetti: «Inter Women, nel bene e nel male fiera di noi!»

Dopo l’eliminazione dell’Inter Women dalla Coppa Italia Femminile (vedi pagelle), Alborghetti pubblica un post sui social. Di seguito la dedica del capitano nerazzurro alla sua squadra e alle compagne.

INSIEME – L’Inter Women combatte fino alla fine nella semifinale di ritorno contro la Juventus ma, purtroppo, non riesce a qualificarsi alla finale di Coppa Italia Femminile. Lisa Alborghetti, all’indomani della sconfitta, pubblica sul proprio profilo Instagram una dedica alla sua squadra. Ecco le parole del capitano nerazzurro, che prova a incoraggiare le sue compagne: «Nel bene e nel male. Sempre! Fiere di noi per aver lottato fino all’ultimo istante disponibile. Per il resto lavoreremo come abbiamo sempre fatto, insieme!».

Dopo l’impegno in Coppa Italia Femminile, ora l’Inter Women sarà impegnata nell’ultima fase del campionato di Serie A Femminile. Le nerazzurre, nel primo turno dei play off per lo scudetto, si scontrerà proprio con la Juventus.