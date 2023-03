Inter, la Champions League dopo un KO in Italia? Precedente OK

L’Inter giocherà contro il Porto in Champions League dopo aver perso venerdì contro lo Spezia in campionato. C’è un precedente che fa sorridere Inzaghi

CROCEVIA − Mancano due giorni alla grande sfida tra Porto e Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi e la squadra si giocano probabilmente la stagione. Un vero e proprio crocevia: dentro o fuori, non c’è una strada intermedia. L’Inter arriverà alla gara del Do Dragao reduce dall’ottava sconfitta rimediata in campionato. Fa ancora male il 2-1 del Picco, soprattutto per com’è andata la partita: nerazzurri che hanno dominato tirando ben 28 volte e perdendo praticamente con due soli tiri verso la propria porta. L’ennesima sconfitta non fa ormai nemmeno più notizia. L’irregolarità dei nerazzurri è impietosa, ma nonostante ciò c’è un lieto precedente.

PRECEDENTE − Nel mare magnum di sconfitte, la maggior parte di queste sono arrivate dopo le fatiche in coppa (Champions League o Supercoppa Italiana). Dopo le gare in Europa, infatti, i nerazzurri hanno perso in sequenza contro Udinese, Juventus e Bologna. Il KO con l’Empoli invece era arrivato dopo la finale di Riad col Milan. In un solo precedente, invece, l’Inter ha prima perso in campionato e poi invece vinto in Champions League. È successo proprio nella partita più importante della fase a gironi: Inter-Barcellona 1-0. Tre giorni prima, la banda di Inzaghi era capitolata in casa contro la Roma. Adesso un altro precedente. L’importanza della gara è praticamente la stessa, anzi questa di Porto sarà ancora più importante.