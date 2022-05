Dzeko, scelta fatta tra Empoli e Juventus. La decisione di Inzaghi – CdS

L’Inter ha lavorato in vista del match di oggi contro l’Empoli. I nerazzurri devono vincere, mettere pressione al Milan ma soprattutto alzare il morale in vista della Juventus in Coppa Italia. Edin Dzeko, nella testa di Inzaghi, ha già il piano da seguire.

PIANO – L’Inter ha, da qui alla fine, quattro finalissime, tre in campionato e una in Coppa Italia. I nerazzurri oggi ospitano l’Empoli a San Siro mentre mercoledì volano a Roma per la fine di Coppa contro la Juventus. Per quanto riguarda la gestione delle forze, Simone Inzaghi ha fatto le sue scelte. In attacco oggi Edin Dzeko resta in panchina con il bosniaco che però sarà titolare contro la Juventus mercoledì. Questa la decisione di Inzaghi che sa come la gestione delle forze sia fondamentale per vincere tutto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti