Correa, il jolly di fine stagione dell’Inter. Contro chi partirà titolare? – CdS

L’Inter ha lavorato ad Appiano Gentile in vista della sfida contro l’Empoli di oggi. Serve vincere per mettere pressione al Milan e per farlo Inzaghi, dovrebbe affidarsi a Joaquin Correa in attacco per scardinare la difesa dei toscani.

SCELTA – L’Inter riceve, alle 18:45, l’Empoli a San Siro con i nerazzurri di Simone Inzaghi chiamati a vincere per scavalcare il Milan e mettere pressione ai rossoneri. Chi giocherà dal primo minuto? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina, Inzaghi dovrebbe affidarsi al Tucu Correa in attacco per poi scegliere Dzeko contro la Juventus in Coppa Italia (vedi articolo). L’argentino non segna dal 31 ottobre scorso contro l’Udinese ed, essendo stato pagato 31 milioni di euro, deve dimostrare di poter rimanere all’Inter anche il prossimo anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti