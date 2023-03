Di Maria in panchina, Allegri spiazza: sorpresa Inter-Juventus − SM

Di Maria partirà dalla panchina in Inter-Juventus. Il Fideo non ancora al 100%. Allegri non dovrebbe neanche schierare Federico Chiesa. Con Vlahovic un giovane

MOSSA A SORPRESA − Il dubbio della vigilia per Massimiliano Allegri era quello tra Angel Di Maria e Federico Chiesa, ma a quanto pare nessuno dei due sarà in campo dal primo minuto questa sera in Inter-Juventus. Come riferisce Sport Mediaset XXL, dovrebbe spuntarla il giovane argentino Soulé. La mossa a sorpresa di Allegri per scardinare la matassa nerazzurra. In difesa conferme per Gatti con De Sciglio, che invece dovrebbe rilevare Juan Cuadrado.