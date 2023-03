Inter, Incocciati: «Inzaghi sta avendo fortuna. Il Benfica fa paura»

Incocciati, ex giocatore di Milan e Napoli, ha parlato del cammino in Champions League dell’Inter. I nerazzurri e Inzaghi, che incroceranno il Benfica ai quarti, stanno avendo fortuna. Le sue parole a Sportitalia.com

FORTUNA − Giuseppe Incocciati si esprime così sull’Inter in Champions League: «Fortuna Inter a Porto? Quando ce l’ha, di solito non è solo per una serata: la fortuna ti accompagna per tutta la competizione, come per la Nazionale agli Europei: Simone Inzaghi ne sta avendo. Il Benfica è una squadra di altissimo livello, molto quadrata e che non ha mai perso in questa Champions League. A livello realizzativo fa paura, è di grande qualità. In queste gare però può succedere di tutto».