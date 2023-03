Graziani: «L’Inter ora accenda il motore, no scuse! Benfica? 50-50»

Graziani ha parlato del momento dell’Inter, i quali sono stati pescati contro il Benfica ai quarti di Champions League. L’ex giocatore chiama i nerazzurri a svegliarsi definitivamente

NIENTE SCUSE − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco Graziani discute sul momento dei nerazzurri: «Come vedo l’Inter? Il passaggio del turno ha riportato serenità. Adesso devi accendere il motore veramente perché il tempo stringe, se vuoi ottenere il posto in campionato. Te la giochi: hai due importanti obiettivi, Coppa Italia e Champions League. Contro il Benfica penso si possa partire alla pari, ora l’Inter accenda il motore. Non ha più scuse! Ha l’opportunità di avere in trasferta squadre come Salernitana o Empoli, che sono più abbordabili. Si gioca però ogni tre giorni, tante cose potrebbero compromettere la situazione».