Di Maria convocato ma non ancora al meglio! La probabile formazione della Juventus – Sky

Angel Di Maria nonostante i problemi fisici delle ultime ore è stato comunque convocato da Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani tra Juventus e Inter (vedi convocati). Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino resta in dubbio per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione dei bianconeri.

LA FORMAZIONE – Massimiliano Allegri prepara la sfida con l’Inter tenendo conto delle assenze importanti e qualche acciaccato. Oltre Arkadiusz Milik e Kaio Jorge, il tecnico bianconero dovrà fare a meno anche di Alex Sandro, Miretti, Pogba e Moise Kean perché squalificato. Ci sarà, invece, Angel Di Maria, anche se non al meglio della condizione. Per questo motivo l’argentino resta comunque in dubbio per una maglia da titolare a San Siro. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, diverse potrebbero essere le novità di formazione rispetto la sfida con la Sampdoria. Provato Gatti titolare in difesa, che completerà il reparto con Gleison Bremer e Danilo. De Sciglio il favorito per una maglia da titolare a destra, mentre a centrocampo il trio dovrebbe essere formato da Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Dietro Dusan Vlahovic provato il giovane Soulé dal 1′.

Di seguito la probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.