Di Maria ci prova, ma contro l’Inter il favorito è un altro – TS

Angel Di Maria, che fin qui ha effettuato a malapena un solo allenamento negli ultimi 10 giorni, è stato comunque convocato per la sfida contro l’Inter. Secondo Tuttosport, però, il favorito per una maglia ad titolare dietro Dusan Vlahovic è un altro.

PROVINO – Sono trascorsi ormai dieci giorni da quando il fuoriclasse argentino ha concluso sulle gambe la gara d’andata con il Friburgo. Il giorno dopo gli esami strumentali avevano escluso lesioni, la decisione in casa Juve è stata però quella di farlo riposare per un po’. Niente Sampdoria, con la certezza di poter contare su di lui a Friburgo. Poi anche in Germania è stato risparmiato perché le sue condizioni sono ancora precarie. Non si è ancora ristabilito del tutto, quindi sarà necessario un ultimo test nella giornata odierna per valutarne un eventuale impiego dal primo minuto. Allegri alla vigilia dell’Inter ha provato l’ormai tradizionale 3-5-1-1 con il giovanissimo Soulé a supporto di Vlahovic.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso