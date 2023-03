Inter, sarà un aprile ‘tutto esaurito’ a San Siro! Con la Juventus il primo – CdS

L’Inter si prepara a un aprile infuocato e pieno di impegni, ma con un San Siro carichissimo e sold out, in tutti i sensi. Già contro la Juventus – come ribadito dal Corriere dello Sport -, ci sarà la prima sfida con il “tutto esaurito” allo stadio.

SOLD OUT – La sfida di questa sera contro la Juventus sarà il primo di una lunga serie di sold out a San Siro. Iniziata ufficialmente la caccia al biglietto in un mese di aprile che sarà stracolmo di impegni importanti per l’Inter, ancora in corsa su tre fronti. Sono già finiti i tagliandi per il match con la Fiorentina del 1° aprile. Il resto del programma, per San Siro, prevede il 16 la visita del Monza (Serie A), per il 19 quella del Benfica (ritorno dei quarti di Champions League), per il 26 ancora la Juventus (ritorno semifinali di Coppa Italia) e, infine, per il 30, ma il calendario è ancora da sistemare, la Lazio (Serie A).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno