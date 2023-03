Chiffi arbitro di Inter-Juventus: 3 precedenti stagionali, 0 derby d’Italia

Chiffi sarà l’arbitro di Inter-Juventus, partita della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Juventus sarà la tredicesima partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. È la prima volta che il direttore di gara della sezione di Padova dirige un derby d’Italia, la speranza che sia all’altezza del match. L’esordio risale al 26 ottobre 2019, un pareggio col Parma per 2-2 con rigore negato a Cristiano Biraghi (fallo di Matteo Darmian che all’epoca giocava in gialloblù). Poi però molto meglio come bilancio, che vede sette vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Più il derby di Coppa Italia del 26 gennaio 2021, dove al 74′ sostituisce (da quarto ufficiale) l’arbitro Paolo Valeri costretto a chiedere il “cambio” per infortunio. Partita ricordata per il gol qualificazione di Christian Eriksen su punizione al 97′ (2-1).

IN STAGIONE – Chiffi dirige Inter-Juventus ed è la quarta volta in stagione con la squadra di Simone Inzaghi. La prima è l’unica sconfitta, il 3-2 contro il Milan nel derby d’andata del 3 settembre. Con seconda ammonizione plateale negata a Theo Hernandez per un fallo su Denzel Dumfries incredibilmente nemmeno fischiato. Poi l’ultima prima dei Mondiali, contro l’Atalanta il 13 novembre stavolta vincendo 2-3. Lì dà un rigore ai bergamaschi, per fallo ingenuo di Stefan de Vrij su Duvan Zapata. Contro i bergamaschi Chiffi ha anche diretto (male, pur senza errori pesanti) l’1-0 nei quarti di Coppa Italia dello scorso 31 gennaio.