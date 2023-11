Cuadrado, allenamento parzialmente in gruppo. Le valutazioni

Juan Cuadrado potrebbe tornare in extremis per Juventus-Inter, rimane però molto difficile. Il colombiano si è allenato quest’oggi in gruppo, non totalmente.

ALLENAMENTO – Juan Cuadrado si è allenato ad Appiano Gentile oggi parzialmente in gruppo. Il giocatore non ha fatto registrare fastidi nella sessione del giovedì assieme ai compagni. Rimane però in dubbio la sua presenza per Juventus-Inter, anzi molto difficile. Nei prossimi allenamenti Simone Inzaghi farà le sue valutazioni, anche perché sulla fascia destra c’è emergenza a causa dell’assenza certa anche di Benjamin Pavard. Situazione in continua evoluzione, manca comunque poco al rientro definitivo di Cuadrado dall’infiammazione al tendine d’achille sinistro.

fonte: pazzidifanta.com