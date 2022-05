Coppa Italia, record di incasso per la competizione! Olimpico esaurito

In attesa della finale di Coppa Italia di domani, sono già usciti i primi dati riguardo agli incassi. Sarà record per la competizione, con gli oltre cinque milioni derivanti dal tutto esaurito allo stadio Olimpico.

FINALE ATTESISSIMA – Tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma per l’attesa finale di Coppa Italia. Tanto che, come già comunicato, con gli oltre 5 milioni di euro di incasso è già stato fissato il record per la competizione. In attesa di conoscere – nella giornata di domani – il dato esatto degli spettatori.