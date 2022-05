Bastoni OK ma attesa per Juventus-Inter. Un solo assente in gruppo

In attesa di Juventus-Inter di domani, finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui suoi giocatori (vedi conferenza). Specialmente su Alessandro Bastoni.

IN E OUT – Si è sciolto uno dei maggiori dubbi in casa nerazzurra per Juventus-Inter di domani, ovvero la presenza o meno di Alessandro Bastoni. A confermare il suo recupero è stato Simone Inzaghi stesso che, in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia, ha confermato come il difensore sarà regolarmente a disposizione. Sebbene la sua presenza o meno da titolare è ancora da valutare. Sarà indisponibile invece Matias Vecino, che si è fermato dopo l’ultimo allenamento di questa mattina.