Coppa Italia, da oggi gli ottavi con Inter-Parma: partite e diretta TV

La Coppa Italia riprende stasera con gli ottavi di finale: è Inter-Parma la prima partita, il turno comincia con i campioni in carica. Saranno quattro le gare in programma questa settimana e altrettante la prossima, tutte sempre in diretta TV sulle reti Mediaset.



COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

Inter-Parma martedì 10 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

Milan-Torino mercoledì 11 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

Fiorentina-Sampdoria giovedì 12 gennaio ore 18 – diretta TV Italia 1

Roma-Genoa giovedì 12 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

Napoli-Cremonese martedì 17 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

Atalanta-Spezia giovedì 19 gennaio ore 15 – diretta TV Italia 1

Lazio-Bologna giovedì 19 gennaio ore 18 – diretta TV Italia 1

Juventus-Monza giovedì 19 gennaio ore 21 – diretta TV Canale 5

Qui il tabellone della fase finale della Coppa Italia 2022-2023.