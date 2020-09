Calendario Serie A 2020-2021, le date di tutte le giornate del campionato

Lega Serie A pallone Nike Flight 2020-2021

Il calendario della Serie A 2020-2021 sarà presentato domani, e oltre ai criteri di compilazione (vedi articolo) sono ufficiali anche le date delle giornate di campionato. Ecco quando si scenderà in campo, prima partita in programma sabato 19 settembre.

CALENDARIO SERIE A 2020-2021 – GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: domenica 20 settembre 2020

Seconda giornata: domenica 27 settembre 2020

Terza giornata: domenica 4 ottobre 2020

Quarta giornata: domenica 18 ottobre 2020

Quinta giornata: domenica 25 ottobre 2020

Sesta giornata: domenica 1 novembre 2020

Settima giornata: domenica 8 novembre 2020

Ottava giornata: domenica 22 novembre 2020

Nona giornata: domenica 29 novembre 2020

Decima giornata: domenica 6 dicembre 2020

Undicesima giornata: domenica 13 dicembre 2020

Dodicesima giornata: mercoledì 16 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Tredicesima giornata: domenica 20 dicembre 2020

Quattordicesima giornata: mercoledì 23 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Quindicesima giornata: domenica 3 gennaio 2021

Sedicesima giornata: mercoledì 6 gennaio 2021 (turno infrasettimanale)

Diciassettesima giornata: domenica 10 gennaio 2021

Diciottesima giornata: domenica 17 gennaio 2021

Diciannovesima giornata: domenica 24 gennaio 2021

CALENDARIO SERIE A 2020-2021 – GIRONE DI RITORNO

Ventesima giornata: domenica 31 gennaio 2021

Ventunesima giornata: mercoledì 3 febbraio 2021 (turno infrasettimanale)

Ventiduesima giornata: domenica 7 febbraio 2021

Ventitreesima giornata: domenica 14 febbraio 2021

Ventiquattresima giornata: domenica 21 febbraio 2021

Venticinquesima giornata: domenica 28 febbraio 2021

Ventiseiesima giornata: domenica 7 marzo 2021

Ventisettesima giornata: domenica 14 marzo 2021

Ventottesima giornata: domenica 21 marzo 2021

Ventinovesima giornata: domenica 4 aprile 2021

Trentesima giornata: domenica 11 aprile 2021

Trentunesima giornata: domenica 18 aprile 2021

Trentaduesima giornata: mercoledì 21 aprile 2021 (turno infrasettimanale)

Trentatreesima giornata: domenica 25 aprile 2021

Trentaquattresima giornata: domenica 2 maggio 2021

Trentacinquesima giornata: domenica 9 maggio 2021

Trentaseiesima giornata: mercoledì 12 maggio 2021 (turno infrasettimanale)

Trentasettesima giornata: domenica 16 maggio 2021

Trentottesima giornata: domenica 23 maggio 2021

La Serie A 2020-2021 si fermerà come sosta per le nazionali domenica 11 ottobre 2020, domenica 15 novembre 2020 e domenica 28 marzo 2021, più domenica 27 dicembre 2020 come sosta natalizia.