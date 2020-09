Skriniar via? Inter accetta solo offerte molto alte. PSG, primi contatti

Milan Skriniar

Skriniar ha avuto serie difficoltà di adattamento nell’ultima stagione agli ordini di Antonio Conte. Il difensore potrebbe lasciare l’Inter sul mercato, ma i nerazzurri non hanno intenzione di svenderlo. Primi contatti con il PSG, ma ancora zero offerte. Di seguito le ultime novità da SkySport24

VIA SOLO A CERTE CONDIZIONI – Milan Skriniar potrebbe essere uno dei nomi in uscita per finanziare il mercato in entrata dell’Inter. Il difensore, però, verrà ceduto solo di fronte a cifre molto alte. Vedremo se il PSG vorrà muoversi anche a livello di offerta. Per il momento è un’opzione, non una vera e propria trattativa. Siamo ancora dunque a livello embrionale: ci sono stati solo i primi contatti, ma chissà che l’operazione non possa decollare nei prossimi giorni.