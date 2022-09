Brozovic out in Inter-Roma, Inzaghi ha una speranza ma studia la novità – SM

Brozovic sarà uno dei sicuri assenti di Inter-Roma, complice la squalifica ufficializzata martedì. Per questo motivo Inzaghi, che attende sempre il recupero di Calhanoglu (vedi articolo), punta un’opzione mai testata prima. Ne parla Sport Mediaset.

MEDIANA DA RIVOLUZIONARE – Per rivedere Hakan Calhanoglu ci vorranno due settimane, ma l’augurio di Simone Inzaghi è che ci sia già in Inter-Roma. Difficile ma non impossibile, secondo Marco Barzaghi. In un servizio per Sport Mediaset il giornalista fa il punto sul centrocampo in vista della partita che farà riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Al Meazza, sabato 1 ottobre alle ore 18, non ci sarà di certo Marcelo Brozovic per squalifica (cinque ammonizioni in sette giornate). Fra nove giorni dovrebbe toccare a Kristjan Asllani, vice-Brozovic che però ha collezionato solo ventinove minuti. Per lui sarebbe la prima da titolare. Altrimenti può andare Henrikh Mkhitaryan in regia, con Nicolò Barella e Roberto Gagliardini interni. L’armeno è uno dei pochi rimasti a lavorare a Milano durante la sosta, ne approfitterà. In questi giorni Inzaghi valuterà le soluzioni per Inter-Roma.