Teotino: «Inzaghi, cambi sbagliati di concetto! All’Inter tre giocatori spariti»

Teotino se la prende con Inzaghi per le scelte, molto discutibili, con cui ha gestito questo inizio di stagione con l’Inter. Nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista segnala anche tre giocatori non utilizzati.

GLI ERRORI – Dopo la partenza di Ivan Perisic nell’Inter ci sono pochi giocatori che puntano l’avversario. Gianfranco Teotino li valuta: «Denzel Dumfries è un giocatore che in velocità è in grado di saltare l’uomo. Joaquin Correa dovrebbe avere queste caratteristiche. Alexis Sanchez l’anno scorso le aveva, poi gli sono stati preferiti altri giocatori e ha avuto problemi fisici, negli ultimi mesi risolti. Questo è un problema vero, però per saltare l’uomo ci possono essere anche altre possibilità: non solo quella dell’uno contro uno, ma anche delle sovrapposizioni che l’Inter sulle fasce fa molto poco giocando col 3-5-2. C’è il problema delle fasce, ma anche di come l’Inter sta in campo: la rosa è abbastanza vasta, i cambi di Simone Inzaghi sono sbagliati di concetto perché sono sbagliati i giocatori che entrano. Ci sono dei giocatori come Robin Gosens spariti, nonostante stia bene ora che è pure convocato con la Germania. Giovani come Kristjan Asllani e Raoul Bellanova sono spariti, non si sa perché. Ci sono diverse problematiche in questo momento all’Inter».