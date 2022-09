Eriksen: «La ripresa dopo il malore? Un sogno. Sempre amato il calcio»

Eriksen ha dovuto lasciare l’Inter quasi un anno fa, non potendo avere l’idoneità sportiva in Italia a seguito del malore di giugno 2021. In un’intervista al magazine ufficiale della UEFA Nations League, il centrocampista danese ora al Manchester United torna a quei momenti.

IL RITORNO – Christian Eriksen è tornato in campo a febbraio, dopo lo stop per il malore di giugno 2021. L’ha fatto col Brentford, “costretto” a lasciare l’Inter perché non più in possesso dell’idoneità sportiva. Adesso è al Manchester United, dove si è trasferito in estate. Da parte sua, Eriksen torna sul ritorno in campo: «Il tempo cura tutto. Ovviamente a volte sembra che il tempo si fermi, ma poi domani è un nuovo giorno con nuovi pensieri e tempi diversi. Quindi credo che il tempo curi davvero. Ho sempre amato giocare a calcio e una volta che ti viene portato via capisci cosa stai perdendo e cosa all’inizio ti ha trasmesso la gioia di giocare. Quindi tornare è stato fantastico, riprendere a giocare è stato come un sogno».