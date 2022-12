Betis, ritiro prima dell’amichevole con l’Inter: convocato un ex nerazzurro

Sabato 17 al Benito Villamarin di Siviglia andrà in scena l’amichevole tra Betis e Inter, la terza per i nerazzurri in questa sosta dopo le due gare giocate a Malta contro Gzira United e Salisburgo. Mini ritiro per gli spagnoli in vista della partita, con anche un ex nerazzurro tra i convocati.

RITIRO – Il Betis viaggia a Marbella per un mini ritiro, prima di rientrare a Siviglia proprio in vista dell’amichevole contro l’Inter allo stadio Benito Villamarin. Venticinque i giocatori convocati dal tecnico Manuel Pellegrini, tra cui anche un ex nerazzurro. Si tratta della “meteora” Martin Montoya, arrivato nel 2015 dal Barcellona e ceduto dopo soli sei mesi al termine di un’esperienza tutt’altro che fortunata.