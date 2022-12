Dalic (CT Croazia): «Fiducia nei giocatori. Hanno dimostrato due cose»

Si avvicina la semifinale Argentina-Croazia, che vedrà opposti i due giocatori dell’Inter Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Anche di quest’ultimo ha parlato in conferenza stampa il Commissario Tecnico Zlatko Dalic.

GIOCATORI DI QUALITÀ – Tanti elogi per Marcelo Brozovic e compagni. A esprimerli con le sue parole è Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia che domani disputerà la semifinale dei Mondiali contro l’Argentina. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Sono ottimista di natura. Ho fiducia nei miei giocatori, hanno dimostrato un alto livello di qualità e personalità. Non ce l’avremmo fatta altrimenti ad arrivare fino in semifinale. Non cambieremo il nostro modo di giocare. Il nostro orgoglio non ha limiti, per quanto mi riguarda l’unico limite è il cielo».