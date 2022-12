Betis-Inter, Inzaghi ha già la difesa (quasi) titolare: tre su quattro in campo – TS

In Betis-Inter di questo pomeriggio (ore 18) Inzaghi avrà una difesa che assomiglia molto a quella titolare. Le scelte del tecnico, peraltro obbligate o quasi, sono già in ottica Napoli: Tuttosport dà i nomi.

CHI GIOCA DIETRO – Samir Handanovic in porta con Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Queste le scelte di Simone Inzaghi per Betis-Inter, secondo Tuttosport, con una difesa quasi al completo. L’unica assenza è quella di André Onana, rimasto a Milano dopo i problemi col Camerun durante i Mondiali. Handanovic sarà anche il capitano, come avvenuto a inizio stagione fino alla partita con la Roma.

