Betis-Inter, dubbio a centrocampo: per Inzaghi c’è una doppia opzione – TS

Oggi pomeriggio l’Inter scenderà in campo a Siviglia nell’amichevole con il Real Betis. Per Inzaghi c’è ancora qualche nodo da sciogliere nell’undici che partirà dal primo minuto. Secondo Tuttosport il tecnico piacentino sta valutando due possibili opzioni per il centrocampo.

DUE POSSIBILITÀ − Nel pomeriggio alle ore 18 l’Inter sfiderà il Real Betis nella terza amichevole di questa preparazione invernale. Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio su alcuni dei nomi da schierare dal primo minuto. Secondo Tuttosport il tecnico piacentino sta valutando due possibili opzioni. La prima, vede Kristjan Asllani insieme agli insostituibili Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, che gli permetterebbe di provare il doppio play in vista del ritorno di Marcelo Brozovic. La seconda prevede invece la presenza di Roberto Gagliardini al posto del centrocampista ex Empoli. In questo caso si avrebbe un centrocampo meno tecnico ma allo stesso tempo più solido.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna