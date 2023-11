Benfica-Inter, Inzaghi vara il turnover: la probabile formazione -TS

Benfica-Inter è in programma questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi è pronto a varare un massiccio turnover: la probabile formazione

VETRINA – Non è da tutti optare per un turnover in campo europeo, pochi possono permettersi questo lusso. L’Inter di Inzaghi può farlo, forte della qualificazione agli ottavi di finale già ottenuta e con un calendario molto preoccupante, che vede il Napoli domenica al Maradona. Così il tecnico nerazzurro darà spazio a molte riserve contro il Benfica, fin qui impiegate molto poco e che sono già al centro di diverse voci di mercato. Dal portiere all’attacco, Inzaghi cercherà di ruotare quanto più possibile le pedine in campo. Spazio ad Audero, all’esordio in nerazzurro. In difesa si rivede Bisseck. A centrocampo spazio ad Asllani in cabina di regia, con Klaassen e Frattesi a completare il reparto. Coppia d’attacco inedita formata da Arnautovic e Sanchez. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri al ‘Da Luz’:

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic.

FONTE: Tuttosport – Simone Togna