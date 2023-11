Benfica-Inter, in palio non solo il prestigio! Vittoria utile per 2 motivi – CdS

Benfica-Inter è in programma questa sera alle 21. In palio non c’è la qualificazione, già raggiunta dai nerazzurri, ma una vittoria nerazzurra sarebbe utile per due aspetti: l’analisi del Corriere dello Sport

IMPORTANTE – Benfica-Inter andrà in scena questa sera alle 21:00. Nonostante la gara non abbia peso per il pass di qualificazione agli ottavi, già staccato dall’Inter, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la gara di stasera non è da considerare come un’amichevole, tantomeno da prendere alla leggera. Il club nerazzurro infatti si gioca il primo posto del girone con la Real Sociedad: una vittoria nel match di questa sera, oltre che far incassare alla società altri 2,8 milioni, farebbe comodo per il ranking UEFA: salire in classifica sarebbe utile per ottenere la prima fascia nel sorteggio della prossima Champions League. E se il Salisburgo dovesse fare lo sgambetto alla Real Sociedad all’Inter nell’ultima partita del girone contro gli spagnoli basterebbe solo un pareggio per sigillare il primo posto nel girone.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno