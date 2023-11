Nandez-Inter, ritorno di fiamma! Affondo a gennaio? Lo scenario – TS

Nahitan Nandez è tornato in orbita Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club nerazzurro potrebbe portare l’uruguaiano a Milano già nel mercato di gennaio

RITORNO DI FIAMMA – Nandez-Inter, ritorno di fiamma. Nelle ultime ore, con le parole del suo agente, è tornato a circolare con forza il nome del centrocampista del Cagliari, già cercato dal club nerazzurro nell’estate del 2021. Il nome di Nandez è da tempo sul taccuino di ausilio: il 27enne uruguayano è un jolly in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e anche sulle due corsie. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport l’Inter pensa a lui per l’estate quando, presumibilmente, Cuadrado andrà via ma, al tempo stesso, per tutelarsi in caso di arrivo di offerte irrinunciabili per Dumfries. Ma, secondo il quotidiano, l’affondo potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio sia per eventuali esigenze dell’Inter ma anche quelle del Cagliari viste le difficoltà sul rinnovo di contratto dell’uruguayano, in scadenza a giugno 2024. Nell’affare potrebbe rientrare Oristanio, in prestito dall’Inter al Cagliari con i sardi che vorrebbero tenerlo e vantano un diritto di riscatto a 4 milioni. Il club nerazzurro però non vorrebbe rinunciare al centrocampista nazionale Under21 per cui ha un controriscatto fissato a 5,5 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini