Audero, il riscatto passa anche da Benfica-Inter! Occasione perfetta -TS

Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi darà spazio a molti calciatori che fin qui si sono visti molto poco in campo. A partire dal portiere Emil Audero, che con tutta probabilità partirà titolare con il Benfica secondo Tuttosport.

CHANCE – Dato il passaggio agli ottavi di finale già archiviato per l’Inter, questa sera contro il Benfica vedremo molto turnover. Verranno schierati calciatori con pochi minuti in campo in questa prima parte di stagione. Uno su tutti è sicuramente Emil Audero. Il portiere italo-indonesiano conta soltanto 18′ in campo, risalenti all’ amichevole contro l’Egnatia disputata in estate. Dopodiché non l’abbiamo più visto in campo, complice anche l’ottimo lavoro di Sommer. Inzaghi vorrà dare minutaggio al portiere anche in vista dell’impegno di Coppa Italia contro il Bologna in programma il 20 dicembre. Dato un riscatto da non poco fissato a 7 milioni, sarà un’occasione perfetta questa sera in Champions League per Audero per convincere tifosi e società.

FONTE: Tuttosport – Simone Togna