Bastoni salta non solo Inter-Juventus per infortunio: la situazione – TS

Bastoni è rientrato con un infortunio da Porto e gli esami strumentali di ieri hanno certificato il problema fisico (vedi articolo). Tuttosport dà per certa la sua assenza non solo in Inter-Juventus, ma anche in altri due impegni.

ASSENZA FORZATA – Inter-Juventus di domenica non vedrà Alessandro Bastoni fra i presenti in difesa, con una retroguardia da inventare (vedi articolo). La distrazione ai flessori della coscia sinistra riscontrata ieri lo terrà fuori per il derby d’Italia e, come scrive Tuttosport stamattina in edicola, anche per almeno un paio di settimane. Questo significa che Bastoni salterà anche i due incontri dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei del 2024, giovedì prossimo contro l’Inghilterra e domenica 26 contro Malta. Da capire se potrà farcela alla ripresa della Serie A dopo la sosta, con Inter-Fiorentina sabato 1 aprile alle ore 18. Bastoni a Porto è uscito al 74′.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini