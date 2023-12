Bastoni non rischia per Napoli-Inter. Un altro obiettivo – Sky

Domenica sera alle ore 20.45 ci sarà Napoli-Inter, una delle partite più importanti di questo girone di andata di campionato. Matteo Barzaghi su Sky Sport aggiorna sulle condizioni di Alessandro Bastoni.

RIENTRO – Alessandro Bastoni e lo staff di Simone Inzaghi sono d’accordo: il calciatore non rischierà contro il Napoli. Il difensore italiano ha subito un infortunio al polpaccio durante la sosta per le Nazionali, è rientrato prima dal ritiro con Luciano Spalletti ma non ha ancora recuperato pienamente. In questo momento Bastoni sta bene, però l’obiettivo non è la partita dello Stadio Diego Armando Maradona. Il numero 95 ha in mente di rientrare con l’Udinese, domani sarà il giorno decisivo per la scelta del tecnico dell’Inter.