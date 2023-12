Napoli-Inter mondiale! Maxi copertura tv per la sfida del Maradona

Sarà un Napoli-Inter veramente planetario. La partita sarà trasmessa in cinque continenti per un evento di straordinaria enfasi. Grande serata al Maradona

MONDIALE − Napoli-Inter planetaria. La gara fra i campioni d’Italia in carica e l’attuale capolista della Serie A. Ben cinque continenti collegati per una maxi copertura mondiale. Come riferisce lo stesso club azzurro, non la perderà nessuno. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Kosovo e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Georgia, Australia, Cina, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Kenya, Zimbabwe. Copertura anche in Asia con collegamenti in Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Singapore, Thailandia e Vietnam.