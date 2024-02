Atlético Madrid, non solo Morata: un’altra sorpresa prima dell’Inter

L’Atlético Madrid nel primo pomeriggio partirà alla volta di Milano, in vista della partita di Champions League contro l’Inter. A sorpresa c’è un doppio recupero alla vigilia per i colchoneros, non solo quello di Morata.

DOPPIO RIENTRO – Una settimana fa si dava Alvaro Morata sicuramente fuori per Inter-Atlético Madrid. E, in aggiunta, con qualche dubbio anche per il ritorno visto l’infortunio col Siviglia. Ora invece a sorpresa può tornare fra i convocati già domani, visto che da ieri si allena in gruppo. L’attaccante ex Juventus sta svolgendo la rifinitura, in corso alla pari di quella di Simone Inzaghi, e con lui c’è anche Gabriel Paulista che era l’altro infortunato illustre. Da capire se sia una pretattica di Diego Pablo Simeone, che ha “esagerato” gli infortuni dei due giocatori, o se alla fine rimarranno in Spagna. L’Atlético Madrid partirà verso Milano nel primo pomeriggio, alle 20 la conferenza stampa del tecnico con un giocatore. Per i colchoneros contro l’Inter è invece scontata l’assenza di César Azpilicueta e Thomas Lemar, gli altri due infortunati che però non si stanno allenando in gruppo al centro sportivo. A breve possibile anche che escano i convocati di Simeone per Inter-Atlético Madrid, in modo da togliere ogni dubbio su Morata e Gabriel Paulista.