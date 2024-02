Inter-Atlético Madrid, rifinitura in corso! Confermato un recupero

Vigilia di Inter-Atlético Madrid ed è iniziato da pochi minuti l’allenamento di rifinitura della squadra di Inzaghi. Arriva una conferma da Appiano Gentile sulle presenze per domani sera.

IN CAMPO – Domani alle 21 si giocherà Inter-Atlético Madrid per l’andata degli ottavi di Champions Leagueed è appena iniziato l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi, ma non c’erano più dubbi, ha di nuovo a disposizione Davide Frattesi. Il centrocampista era in panchina venerdì con la Salernitana, dopo il recupero dall’infortunio che lo ha colpito prima della Juventus. Ora è regolarmente in gruppo coi compagni, perciò non sono attesi assenti a parte Juan Guillermo Cuadrado e Stefano Sensi, che oltre a essere infortunati non figurano in lista UEFA. Alle 15 la vigilia di Inter-Atlético Madrid proseguirà con la conferenza stampa di Simone Inzaghi, accompagnato come di consueto da un giocatore.