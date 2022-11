Atalanta-Inter 2-3, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A 2022-2023.

E FINALMENTE! – L’Inter ce la fa a chiudere il 2022 vincendo uno scontro diretto! Ribalta l’Atalanta, che si era portata avanti con un rigore di Ademola Lookman (ennesima ingenuità di un anno solare da incubo per Stefan de Vrij) e chiude con trenta punti, al momento seconda in attesa delle altre partite. È una doppietta di Edin Dzeko, assieme a un autogol di José Luis Palomino schierato all’ultimo per un problema fisico di Rafael Toloi, a dare una vittoria fondamentale. E Gian Piero Gasperini, che mercoledì aveva fatto turnover per mettere i migliori oggi, perde la terza partita consecutiva. Si riprenderà il 4 gennaio col Napoli capolista. Questo il tabellino di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER 2-3 – IL TABELLINO

Atalanta (4-2-3-1) Musso; Hateboer, Demiral (68′ Okoli), Palomino, Maehle; Éderson, Scalvini (46′ Malinovskyi); Koopmeiners, Pasalic (83′ Boga), Lookman; Zapata (68′ Hojlund).

In panchina: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (72′ Acerbi); Dumfries (72′ Bellanova), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (80′ Brozovic), Dimarco (80′ Gosens); Dzeko, Lautaro Martinez (84′ Correa).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Baccini – Colarossi; Manganiello; VAR Di Paolo; A. VAR Muto)

Gol: 25′ Lookman, 36′, 56′ Dzeko (I), 61′ aut. Palomino (I), 77′ Palomino

Ammoniti: de Vrij, Skriniar, Onana (I)

Recupero: 1′ PT, 6′ ST