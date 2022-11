Perisic spettatore di Atalanta-Inter… Insieme a un ex nerazzurro!

In aeroporto pronto per la partenza per il ritiro della Croazia, Ivan Perisic non perde occasione di seguire i suoi ex compagni. L’ex numero 44 nerazzurro ha seguito Atalanta-Inter insieme a un connazionale ed altro ex nerazzurro.

SPETTATORE – Ivan Perisic non perde mai occasione per mostrare quanto sia ancora legato ai colori nerazzurri e agli ex compagni. Dall’aeroporto di Londra, pronto per partire per il ritiro della Croazia, l’ex 44 di Simone Inzaghi ha pubblicato una storia su Instagram mentre guarda Atalanta-Inter. Insieme a un altro ex nerazzurro e suo connazionale: Mateo Kovacic.

Questa la storia pubblicata dal croato.