Atalanta-Inter, Sanchez titolare domani? Concrete possibilità per il cileno

Dopo il gol decisivo in Supercoppa Italiana contro la Juventus, ad Alexis Sanchez potrebbe arrivare la maglia da titolare in Atalanta-Inter.

POSSIBILITÀ – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Alexis Sanchez può scalzare Lautaro Martinez (che ha giocato le ultime due da titolare) o Edin Dzeko in Atalanta-Inter. Quindi se c’è un momento in cui il cileno può sostituire uno dei due è questo, vale a dire dopo il gol decisivo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Alexis ha concrete possibilità di partire titolare. L’allenamento dell’Inter è nel pomeriggio. Il ritiro sarà direttamente ad Appiano Gentile. Domani in giornata a Bergamo per questa partita.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi