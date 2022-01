Padovan: «Dybala, Inter interessata. Oggi Juventus non addosso a lui»

Giancarlo Padovan ha parlato di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza di contratto con la Juventus accostato all’Inter.

SITUAZIONE – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan su Paulo Dybala, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus. «Dico che la Juventus sta facendo di tutto per non farlo firmare perché le dichiarazioni ultime, non ultime, penultime e terzultime dell’amministratore delegato Arrivabene vanno tutte in direzione opposta a una favorevole conclusione del rinnovo. Quindi mi pare che in questo momento, più che Dybala è la Juve che non vuol firmare il contratto, che rinvia, che tergiversa, che cincischia, che aspetta febbraio… Insomma tutta una serie di affermazioni che non vanno nella direzione di convergere su una firma. Vanno in direzione opposta e perciò non mi sorprende che ci sia l’interessamento di qualche altra società. L’Inter sicuramente è interessata, anche perché il giocatore tra quindici giorni va in scadenza. Forse Arrivabene non lo sa o forse vuole che Dybala se ne vada. Ma di sicuro, ripeto, oggi la Juve non è addosso al giocatore. E il giocatore, da quello che risulta dall’Argentina, si è un po’ stufato. Si è stufato di questo tira e molla e probabilmente ha girato lo sguardo altrove».