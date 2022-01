Dumfries, turno di riposo meritato? Quante fatiche da dicembre scorso

L’Inter prepara la sfida all’Atalanta di domani alle 20:45. I nerazzurri voleranno direttamente a Bergamo effettuando il ritiro pre-partita ad Appiano Gentile (vedi articolo). Chi potrebbe rifiatare domani è Denzel Dumfries che arriva da mille fatiche nelle scorse partite.

FATICHE – Come detto l’Inter prepara la sfida all’Atalanta di domani alle 20:45. Un match importante per continuare la corsa in Serie A verso lo scudetto con i bergamaschi ostacolo difficilissimo da superare. Inzaghi si affiderà alla miglior formazione ma deve farei conti con le tante fatiche delle settimane scorse. Uno dei protagonisti è stato Dumfries che domani potrebbe finire in panchina per far spazio a Darmian, tornato a piena disposizione. L’olandese, dal 1° dicembre 2021, non ha saltato mai una partita cominciando sempre nell’11 titolare. Spesso è stato sostituito ma è sempre stato in campo. Ecco perché un piccolo turno di riposo, dopo gli 88 minuti giocati in Supercoppa, potrebbero fargli bene.