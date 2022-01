Atalanta-Inter, Inzaghi cambia 2 giocatori rispetto alla gara contro la Lazio

Simone Inzaghi avrebbe scelto di cambiare 2 giocatori nella formazione iniziale dell’Inter contro l’Atalanta rispetto a quella schierata contro la Lazio.

CAMBI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi cambierà stasera solo 2 giocatori rispetto al match di campionato contro la Lazio della scorsa settimana. In Atalanta-Inter ci sarà Hakan Calhanoglu al posto di Roberto Gagliardini e Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. In difesa Milan Skriniar, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni. In attacco Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez.

Fonte: Sport.Sky.it