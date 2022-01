Marani: «Dybala, se c’è interesse Inter significa che questo giocatore…»

Matteo Marani ha parlato di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza di contratto con la Juventus accostato all’Inter.

POTENZIALE – Queste le dichiarazioni a Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani su Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus, parlando del possibile interesse dell’Inter per l’attaccante argentino. «Se c’è un interesse da parte dell’Inter, significa che questo giocatore qui ha del potenziale. Cioè non stiamo parlando di un giocatore che non interessa a nessuno. Qui si tratta di capire se a quella cifra, ai 7 milioni/7 milioni e mezzo che prende il giocatore, c’è in questo momento un’altra società, appunto che è l’Inter, che è in grado di prenderla. Questo dimostra che sul valore del giocatore non si discute. Poi se la Juventus fa la scelta non tenere Dybala e andare avanti, io credo che questo sia legittimo. Probabilmente Dybala si è un po’ risentito per un discorso che era stato avviato e si è interrotto. Questo è successo».