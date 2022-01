Atalanta-Inter, fuori Toloi e un altro in dubbio! Un ballottaggio in attacco

Atalanta-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo le ultime di Nebuloni – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Toloi e Maehle non dovrebbero esserci

INCOGNITE – Atalanta-Inter ha molte incognite dalla parte dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Secondo Massimiliano Nebuloni, dovrebbero rimanere fuori Rafael Toloi e Joakim Maehle: «Al netto delle incognite e dei positivi al Covid-19, di cui non vengono comunicati i nomi, non ci sarà Toloi in difesa. Dunque potremmo vedere Djimsiti con Demiral e Palomino oppure De Roon al posto di Toloi con la conferma di Koopmeiners vicino a Freuler. Non dovrebbe esserci Maehle. Davanti ballottaggio Pessina-Pasalic mentre Malinovski e Muriel sono sicuri del posto».