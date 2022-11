Atalanta-Inter, continuità Inzaghi: un solo cambio dal Bologna (più dubbio) – TS

Per Atalanta-Inter ci sarà soltanto un cambio di formazione rispetto al Bologna da parte di Inzaghi, stando a Tuttosport. L’allenatore punta sulla continuità dopo il 6-1 di mercoledì.

ASSALTO AL BIG MATCH – L’Inter vuole chiudere al meglio il 2022 e l’Atalanta è l’ultima occasione prima della sosta per andare ai Mondiali con una vittoria in uno scontro diretto. Simone Inzaghi, dopo il 6-1 al Bologna di mercoledì, per Tuttosport punta sullo stesso atteggiamento del turno infrasettimanale. Indicazioni date ieri nelle dichiarazioni della vigilia (vedi articolo). Motivo per cui ci sarà soltanto un cambio in formazione: Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi. L’unico dubbio dopo la rifinitura di ieri è legato a Marcelo Brozovic, che vorrebbe tornare dal 1′ ma ci sarà ancora Hakan Calhanoglu davanti alla difesa. Salvo sorprese. Sulle fasce preferiti Denzel Dumfries e Federico Dimarco a Raoul Bellanova e Robin Gosens. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez come contro il Bologna, nonostante Joaquin Correa abbia fatto zero minuti nella scorsa partita. Confermate le assenze di Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e ovviamente Romelu Lukaku, che si rivedranno tutti nel 2023. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Atalanta-Inter, secondo Tuttosport: Onana; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna